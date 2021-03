No Ue allo Sputnik. Putin: “Difende gli interessi delle aziende, non le persone” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Le parole di Thierry Breton, “non abbiamo assolutamente bisogno dello Sputnik V”, non sono affatto piaciute a Vladimir Putin. Putin stronca il no dell’Ue allo Sputnik Il presidente russo stronca così le dichiarazioni del commissario dell’Unione europea per il Mercato interno, bollandole come affermazioni che possono indicare la volontà Ue di Difendere gli interessi di alcune aziende piuttosto che delle persone. E’ quanto dichiarato da Putin durante un incontro con i rappresentanti dell’industria farmaceutica russa. Come riferito dall’agenzia Tass, il presidente russo intende vaccinarsi contro il coronavirus nella giornata di domani. L’Ema continua a valutare L’Unione europea continua a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Le parole di Thierry Breton, “non abbiamo assolutamente bisogno delloV”, non sono affatto piaciute a Vladimirstronca il no dell’UeIl presidente russo stronca così le dichiarazioni del commissario dell’Unione europea per il Mercato interno, bollandole come affermazioni che possono indicare la volontà Ue dire glidi alcunepiuttosto che. E’ quanto dichiarato dadurante un incontro con i rappresentanti dell’industria farmaceutica russa. Come riferito dall’agenzia Tass, il presidente russo intende vaccinarsi contro il coronavirus nella giornata di domani. L’Ema continua a valutare L’Unione europea continua a ...

Advertising

infoiteconomia : Il piano vaccini arranca: le dosi non bastano. E la Ue dice no allo Sputnik - danielectric76 : Bello che appena stamattina, a un GR, ho sentito 'Poche dosi, l'Europa guarda allo Sputnik'. Esistono praticamente… - ILMoral1zzatore : RT @laperlaneranera: @trincherov OMS e l'EMA, finanziate da Bill #Gates come potrebbe concedere l'Incipit al vaccino #Sputnik V, e privarsi… - beppeferri9649 : RT @laperlaneranera: @trincherov OMS e l'EMA, finanziate da Bill #Gates come potrebbe concedere l'Incipit al vaccino #Sputnik V, e privarsi… - rosydandrea1 : RT @laperlaneranera: @trincherov OMS e l'EMA, finanziate da Bill #Gates come potrebbe concedere l'Incipit al vaccino #Sputnik V, e privarsi… -