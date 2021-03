Nino Manfredi | vita privata | biografia | chi era | carriera | moglie | figli e curiosità sull’attore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 marzo 2021) Scopriamo di più sulladi, uno dei più grandi attori italiani di sempre. Proprio in questi giorni ricorre il centenario dalla nascita del grande artista ciociaro e la tv (ma non solo) lo ricorda con molte iniziative, dai biopic ai documentari fino alla riproposizione delle sue interviste più note. In effettiappartiene ad una generazione di attori probabilmente irripetibile, di cui fanno parte altri mostri sacri come Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, maestri della cosiddetta commedia all’italiana, sebbene straordinari anche in ruoli drammatici. Ecco qualche informazione sull’interprete di tanti film diventati cult. Chi era: note biografiche essenziali Satur, ...