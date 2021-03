Nino Manfredi: l'omaggio stasera in TV su Cine34 è "nudo" (Di lunedì 22 marzo 2021) stasera su Cine34, in prima e seconda serata, Mediaset omaggia Nino Manfredi nel giorno del suo centenario con due commedie accomunate dal tema della nudità: Vedo nudo e nudo di donna. Mediaset rende omaggio a Nino Manfredi, stasera su Cine34 a partire dalla prima serata, con due commedie che lo vedono irresistibile protagonista, accomunate dal tema della nudità. Si comincia con Vedo nudo e si prosegue con nudo di donna. Vedo nudo, in onda alle 21:05 Sette episodi che permettono al regista Dino Risi, nel 1969, di sorridere di tante ossessioni legate al sesso. Vedo nudo fotografa uno spaccato di vita dell'Italia degli anni 60, tra vizi, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021)su, in prima e seconda serata, Mediaset omaggianel giorno del suo centenario con due commedie accomunate dal tema della nudità: Vedodi donna. Mediaset rendesua partire dalla prima serata, con due commedie che lo vedono irresistibile protagonista, accomunate dal tema della nudità. Si comincia con Vedoe si prosegue condi donna. Vedo, in onda alle 21:05 Sette episodi che permettono al regista Dino Risi, nel 1969, di sorridere di tante ossessioni legate al sesso. Vedofotografa uno spaccato di vita dell'Italia degli anni 60, tra vizi, ...

SkyTG24 : Nino Manfredi, 100 anni fa nasceva uno degli attori simbolo del cinema italiano - _Techetechete : Come non ricordarlo nei panni di Geppetto nello sceneggiato “Le avventure di Pinocchio”(1972)... Su @RaiPlay una c… - RollingStoneita : Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci, profonda Ciociaria, Saturnino Manfredi, per tutti Nino. Nel giorn… - luigiquagliaro1 : RT @Annalisa3073: 'Felicità e contentezza per quello che vogliono veramente significare, occorre faticarsele, disputarsele, conquistarsele… - tg2000it : I cento anni di #NinoManfredi #22marzo #NinoManfredi100 @fabio_falzone @cinematografoIT @entespettacolo… -