Nino Manfredi | i cent’anni di un mattatore introverso

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Io sono un perfezionista. L’arte non si improvvisa, si prepara, si studia, si digerisce, soprattutto l’arte del comico”. Sbaglierebbe chi, guardando certi suoi personaggi di provinciali di buon senso, pensasse acome a un attore istintivo. Tutt’altro, è un interprete cerebrale e analitico ai limiti del cervellotico. Se la sua parte prevede una caduta, lui si chiede: “Come devo cadere? Perché sono terrorizzato da tutto quello che è banale, prevedibile, senza reinvenzione del movimento”. Tra i cosiddetti colonnelli della commedia all’italiana, che è il codice genetico del nostro cinema, quello che giunge più tardi ad affermarsi, dopo Sordi, Gassman e Tognazzi, è proprio Saturdetto, natofa, il 22 marzo 1921, in Ciociaria a Castro dei Volsci ...

Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci, in piena ciociaria,. Il comico triste dentro che ha saputo conquistare il grande pubblico e i grandi registi con la stessa apparente semplicità dell'amico della porta accanto. Protagonista per oltre quarant'...22 marzo 1921. A Castro dei Volsci, nella sua poi sempre amata Ciociaria, nasce Saturninodetto, il quinto 'colonnello' del Cinema Italiano . Forse il più istintivo dei cinque; sicuramente quello più in grado di farsi 'maschera' grazie a una gestualità e una mimica accentuate ...Il 22 Marzo del 1921 a Castro dei Volsci, piccolo paesino situato nell’attuale provincia di Frosinone, nacque Nino Manfredi, all’anagrafe Saturnino. Figlio del maresciallo della Polizia Romeo Manfredi ...Il centenario della nascita è l'occasione per celebrare uno dei pilastri della comicità italiana, tra auto leggendarie come la 600 de "I motorizzati" e la 1100 de "L'audace colpo dei soliti ignoti" ...