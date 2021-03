Nino Manfredi | i 100 anni del mito ciociaro | quel litigio con Alberto Sordi

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 22 marzo 2021) Satur, ben più noto a tutti come, è stato uno dei volti più importanti della commedia italiana. Nato il 22 marzo 1921, avrebbe compiuto oggi esattamente 100. Recentemente è andato in onda In arte, il film che ne ripercorre la storia, interpretato dal talentuoso Elio Germano. Attore, regista, sceneggiatore, artista a tutto tondo, rientra a pieno titolo innovero ristretto dei maestri della commedia nostrana. Insieme a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi eè infatti divenuto simbolo del genere, esportando la nostra cultura al di fuori dei confini italiani. Definito da Dino Risi come “l’orologiaio” per via della sua precisione,era altresì ...