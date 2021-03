Nino Manfredi | dalla lite con Sordi alla musica | cinque curiosità sull’attore

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il 22 marzo 1921, cento anni oggi, nasceva a Castro dei Volsci in Provincia di Frosinone uno dei più grandi attori italiani del Novecento, Saturdetto: eccodella sua carriera che proprio non potete conoscere. Satur, per tutti, nasce a Castro dei Volsci in Provincia di Frosinone il 22 marzo 1921, cento anni oggi, e muore a Roma, all’età di 83 anni, il 4 giugno 2004. E’ stato uno dei più grandi attori del Novecento italiano oltre che un brillante regista, un notevole sceneggiatore, un discreto cantante e un apprezzato doppiatore. Insieme ai quasi coetanei Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Albertoha rappresentato l’eccellenza del cinema ...

Nel capolavoro teorico della commedia all'italiana,è l'eroe positivo di un Paese in ricostruzione, il più umile e solido dei tre protagonisti. Si tifa sempre per lui e per il suo amore ...Oggi 22 marzo 2021avrebbe compiuto 100 anni , e così per celebrare la straordinaria carriera di uno degli attori più iconici del cinema italiano ci sarà una carrellata di capolavori tra film, sceneggiati, ...Cent'anni fa a Castro dei Volsci, nel cuore della Ciociaria, nasceva Nino Manfredi, all'anagrafe Saturnino Manfredi, indimenticato attore italiano, ma anche regista e scenggiatore, dal talento ...Il 22 marzo 1921, cento anni oggi, nasceva a Castro dei Volsci in Provincia di Frosinone uno dei più grandi attori italiani del Novecento, Saturnino detto Nino Manfredi: ecco cinque curiosità della ...