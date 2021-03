Nino Manfredi compie 100 anni | la vita e il ricordo del grande volto della commedia italiana

(Di lunedì 22 marzo 2021) Attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore:è stato uno degli interpreti italiani più versatili e incisivi, uno tra i più validi e apprezzati nel mondo dello spettacolo italiano. Nel corsosua lunga carriera, ha alternato ruoli comici e drammatici, ottenendo numerosi riconoscimenti. A 100dalla nascita di, va ripercorsa la suae carriera., le origini: dalla Ciociaria alla capitalenasce il 22 marzo 1921 a Castro dei Volsci, un piccolo paese ciociaro. È il primogenito di Romeoe Antonia Perfili, entrambi provenienti da famiglie contadine. Il padre, arruolato in Pubblica Sicurezza, ...

Sbaglierebbe chi, guardando certi suoi personaggi di provinciali di buon senso, pensasse a Nino Manfredi come a un attore istintivo. Tutt'altro, è un interprete cerebrale e analitico ai limiti del ... Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci, in piena ciociaria, Nino Manfredi. Il comico triste dentro che ha saputo conquistare il grande pubblico e i grandi registi con la stessa apparente semplicità dell'amico della porta accanto. Protagonista per oltre quarant'... Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci Nino Manfredi, protagonista del cinema nostrano e della commedia all'italiana.