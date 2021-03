Niger: 137 morti in attacchi jihadisti a tre villaggi (Di martedì 23 marzo 2021) di 1 37 morti il bilancio degli attacchi jihadisti messi a segno in Niger . Uomini armati ieri hanno preso d'assalto i villaggi di Intazayene, Bakorat e Akifaki, nella regione di Tahoua , provocando ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) di 1 37il bilancio deglimessi a segno in. Uomini armati ieri hanno preso d'assalto idi Intazayene, Bakorat e Akifaki, nella regione di Tahoua , provocando ...

