Nicola Morra, blitz furioso alla Asl: 'Incapaci, non siete in grado di vaccinare'. E il direttore lo querela (Di lunedì 22 marzo 2021) La campagna di vaccinazione anti Covid prosegue purtroppo a rilento in quasi tutta Italia. E in Calabria è esplosa una polemica che riguarda il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra , ...

Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - LegaSalvini : BLITZ DI NICOLA MORRA A COSENZA, MATTEO #SALVINI INDIGNATO: 'SI DIMETTA DA TUTTO, SOLIDARIETÀ AI MEDICI COLPITI' - ilconteamar : RT @catirafaella: Non mi capacito di come uno come Nicola #Morra, che si presenta con la scorta al centro vaccinale di Cosenza, aggredisce… - FrittittaD : RT @Ettore_Rosato: L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i privi… - rosa10124044 : IL SISTEMA POLITICO CORROTTO POSTO IN CAPO AI PARTITI POLITICI TRADIZIONALI attraverso i media in queste ora stanno… -