Netflix, accordo con una delle influencer più amate d'Italia: l'indiscrezione (Di lunedì 22 marzo 2021) Grandissima notizia annunciata in anteprima da Giornalettismo: la star dei social network italiana sbarca su Netflix Continuano ad arrivare novità su Netflix. Il 2021 è iniziato col botto per la piattaforma streaming numero uno al mondo che, oltre alle tantissime nuove serie TV e film originali, ha già introdotto diverse feature utili e che rendono L'articolo proviene da Inews.it.

Harry e Meghan: accordi con Netflix e Spotify Ecodelcinema Netflix, accordo con una delle influencer più amate d’Italia: l’indiscrezione La notizia è stata rivelata in anteprima da Giornalettismo.com: Benedetta Rossi ha raggiunto l’accordo con Netflix per la produzione originale di uno show. Volto amatissimo in tutta Italia e tra le ...

