Nesta saluta il Frosinone: «Saluto società e tifoseria straordinarie» (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Nesta saluta il Frosinone dopo l’esonero deciso dal presidente Stirpe: ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore dei ciociari Alessandro Nesta rompe il silenzio dopo l’esonero deciso da Stirpe: ecco il Saluto del tecnico al Frosinone e alla piazza tramite i social. «Saluto una società e una tifoseria straordinarie. Frosinone mi ha accolto fin dal primo momento…ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo Club. Grazie al Presidente Stirpe per questa opportunità e grazie a TUTTI». Saluto una società e una tifoseria straordinarie. Frosinone mi ha accolto fin dal primo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandroildopo l’esonero deciso dal presidente Stirpe: ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore dei ciociari Alessandrorompe il silenzio dopo l’esonero deciso da Stirpe: ecco ildel tecnico ale alla piazza tramite i social. «unae unami ha accolto fin dal primo momento…ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo Club. Grazie al Presidente Stirpe per questa opportunità e grazie a TUTTI».unae unami ha accolto fin dal primo ...

