Neonato ustionato Napoli | la testimonianza del padre del bambino

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il dramma dele ricoverato a: ladeldel, le accuse alla sua compagna. L’uomo di 46 anni che sarebbe ildelpartorito in casa e trovato dai medici con gravi ustioni, nel corso dell’interrogatorio delle scorse ore, avrebbe cercato di sostenere la propria innocenza. Stando al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

liberadidonna1 : RT @vitaindiretta: Napoli, neonato ustionato: 'Vincenzino è ancora in condizioni critiche'. Al microfono di @antodelprino i medici che si s… - vitaindiretta : Napoli, neonato ustionato: 'Vincenzino è ancora in condizioni critiche'. Al microfono di @antodelprino i medici che… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Neonato ustionato a Napoli, parla il padre: «La madre mi ha cacciato da casa poco prima del parto» - leggoit : Neonato ustionato a Napoli, parla il padre: «La madre mi ha cacciato da casa poco prima del parto» - cronaca_news : Neonato ustionato a Napoli, il racconto del padre: “C’era sangue vicino al letto dove stava mia moglie…”… -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato ustionato

Il padre dele ricoverato dal 16 marzo all' ospedale Santobono di Napoli , ha dato dettagli su quanto accaduto al bambino. Entrambi i genitori, da tempo seguiti dai servizi sociali, sono finiti ...Sara Aiello, marito filma la sua morte/ Arresto cardiaco causato da farmaco letale?A NAPOLI: "ORIGINI USTIONI? NON FACCIO IL PM" Il bambino sembra comunque aver dato qualche ...NAPOLI – Durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2 sono state rese note le telefonate al 118 del compagno della donna che ha partorito il bambino a Portici e che si trova in condizioni gravi al Santobon ...Il dramma del neonato ustionato e ricoverato a Napoli: la testimonianza del padre del bambino, le accuse alla sua compagna.