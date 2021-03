Nell’ultima puntata di Màkari Saverio tra la violenza sulle donne e il destino di Suleima: anticipazioni 29 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Nell’ultima puntata di Màkari andrà in scena un altro caso che distoglierà Saverio Lamanna dalla sua priorità ovvero capire quale sarà il destino di Suleima e del loro rapporto. Proprio nella penultima puntata della fiction, la quarta di questa prima stagione, dal titolo “È solo un gioco”, scopriamo che proprio Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano e quindi deve prepararsi ad andare via dalla Sicilia. Questa non sarà l’unica notizia che dovrà dare allo scrittore che, però, per racimolare ancora qualche soldo dovrà accettare un nuovo lavoro che lo terrà impegnato lontano da lei. Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono decidere del loro futuro ma a complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che lo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)diandrà in scena un altro caso che distoglieràLamanna dalla sua priorità ovvero capire quale sarà ildie del loro rapporto. Proprio nella penultimadella fiction, la quarta di questa prima stagione, dal titolo “È solo un gioco”, scopriamo che proprioha ottenuto il lavoro a Milano e quindi deve prepararsi ad andare via dalla Sicilia. Questa non sarà l’unica notizia che dovrà dare allo scrittore che, però, per racimolare ancora qualche soldo dovrà accettare un nuovo lavoro che lo terrà impegnato lontano da lei. Per lei esi avvicina il momento dei saluti e i due devono decidere del loro futuro ma a complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che lo ...

