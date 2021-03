Nelle Regioni italiane si vaccina a diverse velocità (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI Alcune accelerano e annunciano la completa immunizzazione degli over 80 entro aprile, altre arrancano con basse percentuali di dosi somministrate, in altre, come la Lombardia, si registrano gravi problemi di comunicazione. La campagna di vaccinazione Nelle Regioni italiane procede a diverse velocità, tra alti e bassi. In tutte, però, si registra una insufficienza delle dosi e si attende un'accelerata da parte del governo centrale. L'AGI ha sentito presidenti e assessori alla Sanità per avere un quadro di quello che succede nei vari territori. Lombardia In Lombardia la campagna di vaccinazione procede, anche se con qualche disservizio sulle prenotazioni e molte polemiche. Per questo il governatore Attilio Fontana ha chiesto le dimissioni del cda di Aria SpA, l'azienda regionale ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI Alcune accelerano e annunciano la completa immunizzazione degli over 80 entro aprile, altre arrancano con basse percentuali di dosi somministrate, in altre, come la Lombardia, si registrano gravi problemi di comunicazione. La campagna dizioneitaliane procede a, tra alti e bassi. In tutte, però, si registra una insufficienza delle dosi e si attende un'accelerata da parte del governo centrale. L'AGI ha sentito presidenti e assessori alla Sanità per avere un quadro di quello che succede nei vari territori. Lombardia In Lombardia la campagna dizione procede, anche se con qualche disservizio sulle prenotazioni e molte polemiche. Per questo il governatore Attilio Fontana ha chiesto le dimissioni del cda di Aria SpA, l'azienda regionale ...

GianniPetrarolo : @Gitro77 @Yi_Benevolence Il posto da dipendente pubblico è usato per due motivi. Il primo come “mancia elettorale“,… - Toniapatty : RT @millywo: Questi i veri dati di oggi !!! Dimostrazione della malafede dei ns anzi Vs giornalai di accatto servi della Sinistra! Lombardi… - fupo21 : RT @millywo: Questi i veri dati di oggi !!! Dimostrazione della malafede dei ns anzi Vs giornalai di accatto servi della Sinistra! Lombardi… - acajouli : @msgelmini e nelle altre regioni? - ttpizz : @Phastidio Ma hai un dato per cui in Toscana i vaccini Pfizer (solo per over 80) avanzano più che nelle altre regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle Regioni Bassetti: implementare i vaccini e sostenere famiglie e educazione ... che continua a costruire ponti con le altre regioni e ha voluto anche manifestare la sua vicinanza ... Lo si è visto nelle difficoltà della pandemia in cui le comunità domestiche sono state fonte di ...

Caviro abbatte le emissioni e sfrutta energia 100% green ... la più grande cantina d'Italia, con 27 cantine sociali, 12,4mila viticoltori in sette regioni (... Un ciclo che unisce l'uomo e l'ambiente, l'uva e la terra e che nelle intenzioni dell'azienda lega il ...

Colori regioni, dalla Lombardia alla Campania: nove in rosso fino a Pasqua. Sardegna e Molise in ... Il Sole 24 ORE Amazon, Mazzeo: presto legge regione toscana tutela nuovi lavori Nell'esprimere vicinanza ai lavoratori in lotta auspica che da parte dell'azienda ci sia l'apertura di un tavolo di confronto, ma anche che presto si possa arrivare a un intervento di carattere ...

Scuola, Bonetti: «Dopo Pasqua considerare riapertura anche in zona rossa» «La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possono passare nella zona arancione e quindi riaprire le scuole ...

... che continua a costruire ponti con le altree ha voluto anche manifestare la sua vicinanza ... Lo si è vistodifficoltà della pandemia in cui le comunità domestiche sono state fonte di ...... la più grande cantina d'Italia, con 27 cantine sociali, 12,4mila viticoltori in sette(... Un ciclo che unisce l'uomo e l'ambiente, l'uva e la terra e cheintenzioni dell'azienda lega il ...Nell'esprimere vicinanza ai lavoratori in lotta auspica che da parte dell'azienda ci sia l'apertura di un tavolo di confronto, ma anche che presto si possa arrivare a un intervento di carattere ...«La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possono passare nella zona arancione e quindi riaprire le scuole ...