Nell’anno nero della pubblicità si salva solo la TV

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’anno difficile dei top spender in difesa con la tv Il Sole 24 Ore, pagina 19, di Andrea Biondi. A primo posto Volkswagen; al secondo Ferrero; al terzo Barilla. L’annus horribilisnon cambia il podio dei “top spender” di un mercato pubblicitario piegato dall’emergenza Covid e in culi principali investitori hanno fatto megliomedia quanto a spese in comunicazione, ma senza invertire il trend generale. Ne è risultata una minima crescita nella quota di mercato – per i 20 principali investitori in Italia è salita dal 22% al 23%spesa totale in advertising -, ma anche una propensione a serrare i ranghi, puntando sulla Tv. Le elaborazioni Dentsu su dati Nielsen digital weekly restituiscono l’immagine di un novero di top spender che hanno iniettato sul mercato italiano il 10% in meno di risorse: ...