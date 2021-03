Nell'anno del Covid Milano perde 12mila abitanti (Di lunedì 22 marzo 2021) Calano gli abitanti e sono sempre di più i single, a fronte di una diminuzione delle famiglie numerose. Il Covid ha cambiato la fotografia della popolazione, frenando la crescita di Milano anche all'... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Calano glie sono sempre di più i single, a fronte di una diminuzione delle famiglie numerose. Ilha cambiato la fotografia della popolazione, frenando la crescita dianche all'...

vaticannews_it : #21marzo Nell'anno dedicato a San Giuseppe, la Cei pubblica il sussidio "Ite ad Ioseph", per accompagnare la preghi… - ItaliaViva : Da un anno stiamo vivendo nella lontananza, nell'impossibilità di abbracciarci. La mancanza degli abbracci, come in… - Avvenire_Nei : #Milano Empori Caritas, sfida al Covid: in un anno aiutate 18mila persone

Ultime Notizie dalla rete : Nell anno NBA, infortunio per LaMelo Ball: frattura al polso, stagione probabilmente finita Il candidato numero 1 al premio di Rookie dell'Anno si è procurato una frattura al polso destro , più precisamente nell'area attorno al pollice della mano con cui tira, e anche se non è stato ancora ...

Stop ai codici Ateco: i sostegni guardano solo il fatturato Può fare istanza chi ha perso almeno il 30% come media mensile nell'anno del virus. Criteri di calcolo diversi per le 545mila partite Iva aperte nel 2019 e le 465mila attivate nel 2020 A guardare il database delle fatture elettroniche, solo alberghi e ristoranti ...

Porsche, ricavi record nell'anno pandemico. E ora pensa alla F1 Il Sole 24 ORE Manfredi, 100 anni e 99 film. Lode a Nino e al suo eclettismo Forse non iconico quanto Sordi o imponente come Gassman, Manfredi è probabilmente il più versatile tra i grandi del cinema italiano.

Nell'anno del Covid Milano perde 12mila abitanti Nell’anno nero del virus, invece, ha “perso” 12mila cittadini fermandosi a 1.392.802, peggio che del 2018, quando i residenti erano 1.395.274. Fra decessi e smartworking, con la naturale diminuzione ...

