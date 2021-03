Nel primo Lunedi di primavera gelate fuori stagione (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel primo Lunedi dell’equinozio dal sapore invernale, il freddo è protagonista anche all’inizio della prima settimana di primavera: un nuovo nucleo di aria gelida sta investendo l’Italia! Nel primo lunedì, è stata segnata da temperature sotto la media ovunque, e in diverse zone la colonnina di mercurio è precipitata di nuovo al di sotto dello zero, facendo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Neldell’equinozio dal sapore invernale, il freddo è protagonista anche all’inizio della prima settimana di: un nuovo nucleo di aria gelida sta investendo l’Italia! Nellunedì, è stata segnata da temperature sotto la media ovunque, e in diverse zone la colonnina di mercurio è precipitata di nuovo al di sotto dello zero, facendo

Advertising

CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - ZZiliani : #JuveBenevento 0-0 a fine primo tempo. Nel #Benevento bene #Ionita e #Gaich, nella #Juventus vicino al gol #Abisso,… - VanityFairIt : Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021. «È stato il primo nel m… - emrysmerthur : RT @pastalsalmon: pensando ai ragazzi delle cronache di narnia che nel primo film diventano adulti e poi ritornano bambini e questo signifi… - Slg_29 : @bennygiardina Diciamo che è primo nel suo gruppo, poi portarla in Segunda è un'altra storia, visto che non c'è alc… -