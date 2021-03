Nek e la foto dell’incidente su Instagram, lo scatto inedito di Filippo Neviani: “Mi è mancato il respiro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Era la fine di gennaio quando Nek, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontava del gravissimo incidente di cui era rimasto vittima. Un incidente avvenuto nella sua casa di campagna mentre il cantante stava portando a termine alcuni piccoli lavoretti. Una distrazione, un attimo, un profondissimo taglio alla mano con la sega circolare. Da quel momento la paura di morire dissanguato e la corsa in ospedale: a distanza di mesi, il cantante ricorda l’incidente su Instagram. Nek e l’incidente con la sega circolare e l’operazione di 11 euro Una piccola distrazione che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze sulla salute del cantante di fama internazionale, Nek. “Se fossi rimasto nella mia casa in campagna più del dovuto sarei morto dissanguato e svenuto: avrei perso i sensi sicuro. È stato un brutto incidente, le mani sono importanti per tutti“, aveva ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Era la fine di gennaio quando Nek, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontava del gravissimo incidente di cui era rimasto vittima. Un incidente avvenuto nella sua casa di campagna mentre il cantante stava portando a termine alcuni piccoli lavoretti. Una distrazione, un attimo, un profondissimo taglio alla mano con la sega circolare. Da quel momento la paura di morire dissanguato e la corsa in ospedale: a distanza di mesi, il cantante ricorda l’incidente su. Nek e l’incidente con la sega circolare e l’operazione di 11 euro Una piccola distrazione che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze sulla salute del cantante di fama internazionale, Nek. “Se fossi rimasto nella mia casa in campagna più del dovuto sarei morto dissanguato e svenuto: avrei perso i sensi sicuro. È stato un brutto incidente, le mani sono importanti per tutti“, aveva ...

