Negli Stati Uniti aumentano le violenze contro le persone di origini asiatiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Negli Usa aumentano le aggressioni contro le persone asiatiche – Drew Sullivan UnsplashGli omicidi ad Atlanta di otto persone, fra cui sei donne, sono il tragico esito di un aumento delle aggressioni verso i cittadini di origine asiatica Negli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, crimini con movente razzista contro persone di origine asiatica si sono verificati in diverse città degli Stati Uniti. La strage di Atlanta è avvenuta a pochi giorni dalla condanna del presidente Joe Biden contro le violenze. Sui media è iniziato un dibattito sulle condizioni di vita della minoranza asiatica Negli ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021)Usale aggressionile– Drew Sullivan UnsplashGli omicidi ad Atlanta di otto, fra cui sei donne, sono il tragico esito di un aumento delle aggressioni verso i cittadini di origine asiaticaultimi mesi, crimini con movente razzistadi origine asiatica si sono verificati in diverse città degli. La strage di Atlanta è avvenuta a pochi giorni dalla condanna del presidente Joe Bidenle. Sui media è iniziato un dibattito sulle condizioni di vita della minoranza asiatica...

Advertising

RobertoBurioni : Qui da noi i politici parlano in continuazione di sacrifici, scuole chiuse, tutto sbarrato e lockdown. Negli Stat… - Tg3web : 'Il razzismo è un virus sempre in agguato', ha scritto Papa Francesco nella Giornata internazionale per l'eliminazi… - rtl1025 : ?? Buckingham Palace ha avviato una revisione delle politiche sulle diversità nei palazzi reali, sullo sfondo delle… - lucialessi : Consigli perché negli Stati del dopo Covid (quando?) senza sostegni non crolli disastrosamente tutto. - innaturale_it : I dati sull’uso dei #pesticidi negli Stati Uniti sono allarmanti. Un ripensamento del sistema, in tutela di persone… -