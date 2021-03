Nba: è morto Elgin Baylor, leggenda dei Los Angeles Lakers (Di lunedì 22 marzo 2021) Lutto nel basket. I Los Angeles Lakers attraverso i loro canali social ufficiali hanno annunciato la notizia della morte di Elgin Baylor, leggenda gialloviola. Aveva 86 anni e la morte è avvenuta per cause naturali come si legge nel comunicato che riporta anche le parole di sua moglie Elaine: “Era l’amore della mia vita e il mio migliore amico. Come tutti gli altri che lo hanno circondato, sono rimasta rapita dal suo coraggio, dalla sua dignità e dal tempo che ha sempre dedicato a tutti i suoi tifosi. Quello che chiediamo ora io e la mia famiglia è l’opportunità di poter piangere la sua scomparsa in forma privata”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Lutto nel basket. I Losattraverso i loro canali social ufficiali hanno annunciato la notizia della morte digialloviola. Aveva 86 anni e la morte è avvenuta per cause naturali come si legge nel comunicato che riporta anche le parole di sua moglie Elaine: “Era l’amore della mia vita e il mio migliore amico. Come tutti gli altri che lo hanno circondato, sono rimasta rapita dal suo coraggio, dalla sua dignità e dal tempo che ha sempre dedicato a tutti i suoi tifosi. Quello che chiediamo ora io e la mia famiglia è l’opportunità di poter piangere la sua scomparsa in forma privata”. SportFace.

