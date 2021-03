Nba | Antetokounmpo si ferma | distorsione al ginocchio sinistro

(Di lunedì 22 marzo 2021) SiGiannis. Il due volte MVP in carica ha riportato unaale non giocherà la partita dei Milwaukee Bucks in programma questa sera contro gli Indiana Pacers.ha giocato 34 minuti sabato facendo segnare 26 punti, 15 assist e otto rimbalzi nella vittoria per 120-113 sui San Antonio Spurs. Con tanto di media di 28,7 punti, 11,7 rimbalzi e 9,8 assist durante l’attuale serie di sei vittorie consecutive dei Bucks. SportFace.

Ma l'invasione nell'da parte degli stranieri non è proprio una novità. Ed è sottolineata dalla grandezza di certi campioni: il greco figlio di immigrati nigeriani, Giannis(...Nella gara della notte, i Milwaukee Bucks superano i San Antonio Spurs per 120 - 113. Decisivo Giannis, autore di 26 punti, 15 assist e 8 rimbalzi. Guarda gli highlightsGiannis Antetokounmpo si prenderà un turno di riposo e non parteciperà alla sfida tra Bucks e Pacers prevista per stanotte al Fiserv Forum. Il greco, che aveva accusato un fastidio al ginocchio nel ...Si ferma Giannis Antetokounmpo. Il due volte MVP in carica ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro e non giocherà la partita dei Milwaukee Bucks in programma questa sera contro gli Indiana ...