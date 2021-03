NBA 2020-2021, i risultati della notte (22 marzo): i Suns superano i Lakers, mentre Doncic fa volare Dallas (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella notte di oggi si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Vittoria per Phoenix nel big match di giornata, ma in chiave playoff successi importanti anche per Indiana, Boston, Dallas, Philadelphia e Brooklyn. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nel match clou della serata di ieri vittoria degli Indiana Pacers in casa dei Miami Heat per 106-109 ai tempi supplementari. Serve un overtime agli ospiti per avere la meglio dei vicecampioni in carica in un match dove, però, Indiana guida quasi sempre, ma si fa rimontare nell’ultimo quarto dal +11. Miami che nei supplementari parte meglio, va a +5, ma poi due triple di Holiday ribaltano la situazione e sempre da oltre l’arco Brogdon allunga. Ma è il canestro di LeVert a dare il definitivo +3 ai Pacers, con Indiana che chiude ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelladi oggi si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA. Vittoria per Phoenix nel big match di giornata, ma in chiave playoff successi importanti anche per Indiana, Boston,, Philadelphia e Brooklyn. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nel match clouserata di ieri vittoria degli Indiana Pacers in casa dei Miami Heat per 106-109 ai tempi supplementari. Serve un overtime agli ospiti per avere la meglio dei vicecampioni in carica in un match dove, però, Indiana guida quasi sempre, ma si fa rimontare nell’ultimo quarto dal +11. Miami che nei supplementari parte meglio, va a +5, ma poi due triple di Holiday ribaltano la situazione e sempre da oltre l’arco Brogdon allunga. Ma è il canestro di LeVert a dare il definitivo +3 ai Pacers, con Indiana che chiude ...

