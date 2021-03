Nazionale, tutti negativi i tamponi dei convocati da Mancini (Di lunedì 22 marzo 2021) tamponi negativi per tutti i giocatori della Nazionale italiana convocati dal CT Roberto Mancini per la gare di qualificazione ai Mondiali. Il gruppo della Nazionale Italiana è attualmente a Coverciano, l’ultimo ad arrivare in ordine di tempo è Vincenzo Grifo, che raggiungerà Firenze nel pomeriggio, e ha svolto tra ieri sera e questa mattina i tamponi molecolari, risultati tutti negativi. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021)peri giocatori dellaitalianadal CT Robertoper la gare di qualificazione ai Mondiali. Il gruppo dellaItaliana è attualmente a Coverciano, l’ultimo ad arrivare in ordine di tempo è Vincenzo Grifo, che raggiungerà Firenze nel pomeriggio, e ha svolto tra ieri sera e questa mattina imolecolari, risultati. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

