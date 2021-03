Nazionale, oggi il raduno a Coverciano: ecco i prossimi impegni (Di lunedì 22 marzo 2021) La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vista della gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vista delle gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Sono 38 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. L’Italia giocherà giovedì a Parma contro l’Irlanda del Nord, domenica a Sofia contro la Bulgaria e mercoledì 31 a Vilnius contro la Lituania. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladi Roberto Mancini si radunaper cominciare la propria preparazione in vista della gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 Ladi Roberto Mancini si radunaper cominciare la propria preparazione in vista delle gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Sono 38 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. L’Italia giocherà giovedì a Parma contro l’Irlanda del Nord, domenica a Sofia contro la Bulgaria e mercoledì 31 a Vilnius contro la Lituania. Leggi su Calcionews24.com

