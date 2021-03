Nazionale, Mancini: “Fiducioso di avere i giocatori dell’Inter. Pirlo? Momento delicato” (Di lunedì 22 marzo 2021) “I giocatori dell’Inter? Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà ma mi sembra che siano liberi, ho sentito che gli altri nazionali dell’Inter sono partiti. Stiamo aspettando di vedere cosa succede coi nostri, se c’é la possibilità di averli, siamo abbastanza fiduciosi”. Queste le parole del commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, nella conferenza stampa che inaugura il ritiro azzurro nell’ambito delle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022, la prima contro l’Irlanda del Nord: “Con l’Irlanda del Nord sarà difficile perché è la prima partita dopo 5 mesi. Squadra forte fisicamente. Ma nel tragitto verso il mondiale non si può sbagliare mai. Dobbiamo partire bene”. E sul Momento difficile del collega Andrea Pirlo alla Juventus: “Pirlo? Per ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “I? Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà ma mi sembra che siano liberi, ho sentito che gli altri nazionalisono partiti. Stiamo aspettando di vedere cosa succede coi nostri, se c’é la possibilità di averli, siamo abbastanza fiduciosi”. Queste le parole del commissario tecnico dell’Italia, Roberto, nella conferenza stampa che inaugura il ritiro azzurro nell’ambito delle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022, la prima contro l’Irlanda del Nord: “Con l’Irlanda del Nord sarà difficile perché è la prima partita dopo 5 mesi. Squadra forte fisicamente. Ma nel tragitto verso il mondiale non si può sbagliare mai. Dobbiamo partire bene”. E suldifficile del collega Andreaalla Juventus: “? Per ...

