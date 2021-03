Nazionale, Mancini: “Con l’Irlanda del Nord prima gara dopo cinque mesi, non sarà facile” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa di Coverciano, ha parlato del trittico di gare valide per le qualificazioni a Qatar 2022 che attende i suoi ragazzi: “Stiamo seguendo quello che sta facendo Zaniolo, un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto. Se sarà pronto lo prenderemo in considerazione ma dovremo essere sicuri al 100%. Per i club italiani in Europa mi spiace, uno spera sempre che possano arrivare in finale perché ci sono calciatori che giocano in Nazionale. A centrocampo siamo in difficoltà sul centrale, Jorginho ha preso un colpo al ginocchio e non lo abbiamo rischiato, probabilmente tornerà a casa Cristante. Vedremo cosa succederà con i ragazzi dell’Inter”. ALTRE DICHIARAZIONI DI ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario tecnico dellaItaliana, Roberto, nel corso della conferenza stampa di Coverciano, ha parlato del trittico di gare valide per le qualificazioni a Qatar 2022 che attende i suoi ragazzi: “Stiamo seguendo quello che sta facendo Zaniolo, un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare di chiamarlo se nonpronto. Sepronto lo prenderemo in considerazione ma dovremo essere sicuri al 100%. Per i club italiani in Europa mi spiace, uno spera sempre che possano arrivare in finale perché ci sono calciatori che giocano in. A centrocampo siamo in difficoltà sul centrale, Jorginho ha preso un colpo al ginocchio e non lo abbiamo rischiato, probabilmente tornerà a casa Cristante. Vedremo cosa succederà con i ragazzi dell’Inter”. ALTRE DICHIARAZIONI DI ...

