Nazionale italiana di calcio: ecco il calendario, le avversarie e le dirette tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Periodo ricchissimo per la Nazionale italiana di calcio che dovrà pianificare, step by step, almeno tre competizioni in questo anno solare che si prospetta essere stimolante e molto interessante per il calcio internazionale. Dopo aver staccato il pass per la fase finale degli Europei che si disputeranno questa estate, la banda guidata da Roberto Mancini è entrata nel lotto delle quattro contendenti alla Nations League (gli azzurri affronteranno ad ottobre la Spagna in semifinale) vincendo il proprio raggruppamento davanti all'Olanda. Come se non bastasse, la selezione tricolore dovrà attraversare le forche caudine del girone di qualificazione al prossimo Mondiale del 2022 che si svolgerà in Qatar. Con il campionato fermo, l'Italia esordirà in questa settimana con le prime partite del Gruppo C.

