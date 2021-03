Nazionale, Cristante abbandona il ritiro di Coverciano: rischio pubalgia, torna a Roma (Di lunedì 22 marzo 2021) Bryan Cristante ha risposto positivamente alla convocazione con la Nazionale ma presto abbandonerà il ritiro di Coverciano. Il centrocampista della Roma, infatti, ha un lieve fastidio che potrebbe trasformarsi in pubalgia e per questo i giallorossi, dopo un dialogo con la Figc, hanno ottenuto che il giocatore potesse tornare nella capitale per le cure del caso e per una gestione oculata. Dunque niente Italia di Mancini per il jolly che può giocare anche in difesa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Bryanha risposto positivamente alla convocazione con lama presto abbandonerà ildi. Il centrocampista della, infatti, ha un lieve fastidio che potrebbe trasformarsi ine per questo i giallorossi, dopo un dialogo con la Figc, hanno ottenuto che il giocatore potessere nella capitale per le cure del caso e per una gestione oculata. Dunque niente Italia di Mancini per il jolly che può giocare anche in difesa. SportFace.

