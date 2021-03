Nazionale a Coverciano per mondiali Qatar | giovedì a Parma contro Irlanda del Nord

(Di lunedì 22 marzo 2021) L'Italia, inserita nel girone C, avrà subito un intenso calendario con tre sfide in questa finestra inter25 marzo Italia-delallo stadio Tardini di; domenica 28 marzo Bulgaria-Italia allo stadio Vasil Levski di Sofia; mercoledì 31 marzo Lituania-Italia allo stadio LFF di Vilnius. Convocati anche Biraghi e Castrovilli (Fiorentina). Cristante (Roma) ha lasciato il ritiro per un infortunio rimediato nella partita col Napoli. De Rossi nello staff L'articolo proviene da Firenze Post.

Il centrocampista della Roma saluta Coverciano a causa di un problema rimediato contro il Napoli COVERCIANO (Firenze) - Bryan Cristante lascia il ritiro della nazionale azzurra per fare rientro a Roma ...