Nautica | UNASCA | certificati medici per patente e rinnovi più vicini ai diportisti

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Roma, 22 marzo 2021) - Visite mediche di idoneità per le patenti nautiche anche nei gabinettiallestiti presso le stesse strutture private delle visite per le patenti di guida: basta un decreto per colmare un vuoto normativo. Lo chiedono Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera, ed il deputato Luciano Nobili, entrambi componenti di Italia Viva, con una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Una possibilità di avvicinare questo servizio ai, che è stata sottolineata ai componenti della IX Commissione da Davide Falteri, componente della Segreteria nazionale Autoscuole e Scuole nautiche di. «Il Codice dellaè stato aggiornato nel 2017 – spiegano Paita e Nobili – e tra i procedimenti amministrativi da ...

Adnkronos

