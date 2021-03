Napoli, Venerato è sicuro: “Gattuso via al 100%. Fonseca pronto a prenderne il posto” (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi pensava che i clamorosi risultati degli ultimi tempi contro Milan e Roma avrebbero potuto salvare il posto di Gennaro Gattuso si dovrà ricredere. Il Napoli a fine stagione vedrà un cambio al timone anche se gli azzurri dovessero centrare l’obiettivo Champions League. A nulla, infatti, varranno i buoni risultati per il tecnico calabrese da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi pensava che i clamorosi risultati degli ultimi tempi contro Milan e Roma avrebbero potuto salvare ildi Gennarosi dovrà ricredere. Ila fine stagione vedrà un cambio al timone anche se gli azzurri dovessero centrare l’obiettivo Champions League. A nulla, infatti, varranno i buoni risultati per il tecnico calabrese da L'articolo

