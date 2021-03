Napoli: sono 14 gli azzurri convocati per gli impegni con le nazionali (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Napoli vede partire tanti giocatori per i loro impegni con le nazionali Il Napoli tramite il suo sito ufficiale comunica la lista completa dei … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilvede partire tanti giocatori per i lorocon leIltramite il suo sito ufficiale comunica la lista completa dei … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - sscnapoli : ?? | Sono 14 gli azzurri convocati con le Nazionali ?? - ilriformista : Gli effetti della psicosi a Napoli sono evidenti: impressionante il numero dei cittadini che non si è presentato pe… - vadoaberlino : @silviadellago67 @drconsulenze Anche a Napoli? O li non si sono presentati proprio perche' non lo volevano fare? - katrinyanuo : RT @AmbrosinoSalva3: A Napoli al punto vaccinale della stazione Marittima non si sono presentati circa 500 prof e 50 vigili urbani, pratica… -