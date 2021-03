Napoli | sfasciata chitarra ad un artista di strada | “Aiutiamolo | non siamo tutti delle m***e”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– questa mattina un’didel Centro Storico è stato aggredito da un uomo che gli ha rotto ladistruggendo quindi il suo mezzo di sostentamento. Su facebook subito è scattata una rete di solidarietà per trovare un nuovo strumento da donargli. L’immagine del ragazzo con larotta ha fatto il giro del web in pochi minuti. Francesco Cretella, artigiano del Centro Storico che ha, tra le altre cose, realizzato una famosa statua di Diego Armando Maradona, ha lanciato un appello sui social. L’obiettivo è quello di donare una nuovaalla vittima dell’aggressione di questa mattina per tornare a suonare e a sorridere in. Secondo i tanti utenti che hanno commentato il post infatti si tratta di un ...