Napoli | schiamazzi e musica ad alto volume | polizia scopre festa di compleanno

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 22 marzo 2021). Non volevano rinunciare a festeggiare ile così, nonostante la zona rossa, l’emergenza Covid e tutti i divieti che ne conseguono, si sono comunque riuniti in casa per festeggiare. Ma non avevano fatto i conti con il blitz delladiinterrotta aE’ accaduto a. Ieri sera gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.