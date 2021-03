Napoli, progetto per la Villa Comunale: coinvolte Premio GreenCare e stazione Anton Dohrn (Di lunedì 22 marzo 2021) Villa Comunale: affidato all’APS Premio GreenCare l’incremento della manutenzione ordinaria del verde, mentre la stazione zoologica Anton Dohrn si occuperà della sua valorizzazione come polo culturale. Come tutti i parchi pubblici campani, fino al prossimo 5 aprile anche la Villa Comunale di Napoli resterà chiusa per via della pandemia da Covid 19 (salvo che tra le Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021): affidato all’APSl’incremento della manutenzione ordinaria del verde, mentre lazoologicasi occuperà della sua valorizzazione come polo culturale. Come tutti i parchi pubblici campani, fino al prossimo 5 aprile anche ladiresterà chiusa per via della pandemia da Covid 19 (salvo che tra le

Advertising

sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da… - gianluca0marin1 : @albese5 @missNormaJane Ripeto Sarri verrebbe di corsa su Allegri occorre un progetto ma non delle dimensioni dell'… - enzogoku69 : @mimmodigennaro Gia il fatto che ci sono almeno 2/3 allenatori importanti che verrebbero al Napoli anche senza cham… - OfHisDimples : RT @sscnapoli: ?? | Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da @HirvingLozano70 dur… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Fonseca potrebbe lasciare la Roma a fine stagione: ci pensa il Na… -