Advertising

sportli26181512 : Napoli, la sosta rinfranca #Gattuso: ecco chi torna: Il tecnico avrà una decina di calciatori a Castel Volturno per… - ReteSport : ?? #PrimaPagina #ReteSport?? La Roma affonda ancora con una big: due schiaffi di Mertens e il quarto posto si allont… - mirkotwitta : @PassioneGOL Se recupera Gosens dopo la sosta l’Atalanta ne vince almeno 8 su 11, almeno...intanto il Napoli è torn… - siamo_la_Roma : ??? Due squalificati, due infortunati ?? La #Roma esce a pezzi dalla partita contro il #Napoli ?? Ora #Fonseca spera… - sala_giu : Se la #Juve nn ricarica le pile mentali la vedo dura nel recupero #JuveNapoli. Vediamo se la sosta peserà sulla ritrovata forma del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sosta

ROMA - Le pause a questo servono: recuperare gli infortunati e anche respirare, visto che si può. Anzi, si deve: tra un po' comincia il rush finale, ilsi gioca ancora la sua Europa, ha Petagna (che migliora), Rrahmani (che scalpita) e Ghoulam (che rientrerà solo nella prossima stagione) in infermeria ma anche altri calciatori ai quali ...Un 3 - 2 che serviva ai rossoneri per ripartire dopo le sconfitte controe Manchester United. Adesso c'è lanazionali e l'allenatore spera di avere un Milan ancora migliore alla ripresa ...Il tecnico avrà una decina di calciatori a Castel Volturno per lavorare e intanto svuotare l'infermeria per prepararsi al rush finale ...Serie A questa settimana ferma per la sosta dedicata alle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022, poi, il sabato di Pasqua, un derby di Torino che si preannuncia infuocato.