Napoli, la protesta di parrucchieri ed estetisti: "Chiediamo di riaprire" (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSi è tenuta questa mattina, dinanzi alla Prefettura di Napoli, la manifestazione organizzata da Confesercenti Campania per tutelare il settore "benessere e parrucchieri", in gravissime difficoltà a causa dell'anno di pandemia. Circa mille i manifestanti della categoria "Immagine e Benessere" di Confesercenti, con la partecipazione dell'associazione "Stamm Ca" e di altri rappresentanti delle partite Iva. Tra i presenti c'erano Vincenzo Schiavo (Presidente Confesercenti Campania), Nicola Diomaiuta (Presidente Regionale Immagine e Benessere di Confesercenti) e Giuseppe Esposito (Coordinatore Provinciale Immagine e Benessere e presidente dell'Associazione "Stamm cà"), ricevuti in Prefettura da Dario Annunziata, dirigente membro del Gabinetto del Prefetto Marco Valentini.«Abbiamo chiesto – spiega Vincenzo Schiavo – di girare le ...

