Napoli, insegnanti e vigili disertano vaccinazione con AstraZeneca: 6 su 10 non si presentano (Di lunedì 22 marzo 2021) A Napoli cresce la quota dei disertori del vaccino AstraZeneca. Al Covid Vaccine Center della Stazione Marittima sono soprattutto insegnanti e agenti della Polizia Municipale a rifiutare il siero anglo-svedese. Napoli, boom di disdette: 6 su 10 non vogliono AstraZeneca Secondo quanto riporta Il Mattino, su 840 convocati appartenenti al personale scolastico (docenti, tecnici e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

