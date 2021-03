Napoli, boom di assenze per il vaccino Astrazeneca dopo lo stop: il 60 per cento non si presenta (Di lunedì 22 marzo 2021) Napoli, assenze all’appuntamento del vaccino Astrazeneca dopo il blocco Si è verificato quello che più si temeva: parte dei convocati per la somministrazione del vaccino Astrazeneca non si presentano all’appuntamento vaccinale. Complice la “psicosi” che si è diffusa dopo l’irragionevole blocco da parte del governo delle inoculazioni del siero di Oxford, a Napoli si è registrata una bassa affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima per i convocati della categoria personale scolastico e universitario: si sono presentati in 339 su 840 (il 40,36%): dei 339 presenti, in 312 hanno ricevuto una dose di vaccino Astrazeneca, agli altri 27 è stato somministrato il ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)all’appuntamento delil blocco Si è verificato quello che più si temeva: parte dei convocati per la somministrazione delnon sino all’appuntamento vaccinale. Complice la “psicosi” che si è diffusal’irragionevole blocco da parte del governo delle inoculazioni del siero di Oxford, asi è registrata una bassa affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima per i convocati della categoria personale scolastico e universitario: si sonoti in 339 su 840 (il 40,36%): dei 339 presenti, in 312 hanno ricevuto una dose di, agli altri 27 è stato somministrato il ...

