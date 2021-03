Nanni | Centri polifunzionali? Archeologia contemporanea

(Di lunedì 22 marzo 2021) – “Sono anni che i lavori deidi Prato Fiorito e Villaverde sono terminati ma quelle due strutture sono ad oggi ancora chiuse e inutilizzabili”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio. “Quelli che potrebbero essere dei luoghi di aggregazione e di condivisione continuando di questo passo diventeranno esempi di”. “Questa notte tra l’altro il centro polifunzionale di Via Lascari a Prato Fiorito è stato oggetto dell’ennesimo tentativo di furto, il quarto. E’ assurdo che strutture che potrebbero rappresentare un punto di riferimento per interi quadranti siano ancora chiusi”. “Strutture moderne con ampi spazi a disposizione, decine di sale e aree esterne attrezzate che potrebbero essere luoghi di aggregazione per i giovani e ...

