Musica per la primavera col Maiori festival (Di lunedì 22 marzo 2021) Salvatore Dell'Isola ha affidato l'anteprima della stagione al duo composto dalla violinista Giovanna Trapanese e dalla violoncellista Sharon Viola Di Olga Chieffi "Giunt' è la primavera e festosetti /La Salutan gl' Augei con lieto canto, /E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti/Con dolce mormorio Scorrono intanto:/Vengon' coprendo l'aer di nero amanto/E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti/Indi tacendo questi, gl' Augelletti;/di nuovo al lor canoro incanto". Sono i versi che sugellano in calce la primavera di Antonio Vivaldi simbolo che La Musica e il ciclo perpetuo della natura, sono da sempre misura originaria e universale del tempo e della vita umana, di cui il gruppo dei concerti delle Quattro Stagioni che apre la monumentale raccolta vivaldiana dell'opera VIII, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, rappresenta uno dei più ... Leggi su cronachesalerno

