Mrs. Doubtfire, esiste una versione vietata ai minori del film cult (Di lunedì 22 marzo 2021) Il regista di Mrs. Doubtfire Chris Columbus, ha rivelato che esisterebbe un’altra versione del film però vietata ai minori. Mrs. Doubtfire (Google Images)Mrs. Doubtfire è da anni un film cult. Uscito nel 1993 e ispirato liberamente dal libro di Anne Fine, Un padre a ore, la pellicola ebbe un successo clamoroso. Con oltre 440 milioni di dollari incassati si attestò in quella annata come il secondo risultato più alto al box office dietro solo a Jurassic Park. Il film, diretto da Chris Columbus, maestro delle commedie per famiglie e regista tra gli altri di Harry Potter e Mamma ho perso l’aereo, fu accolto ottimamente anche dalla critica. Non a caso nel 1994 conquistò anche un Oscar ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 marzo 2021) Il regista di Mrs.Chris Columbus, ha rivelato cherebbe un’altradelperòai. Mrs.(Google Images)Mrs.è da anni un. Uscito nel 1993 e ispirato liberamente dal libro di Anne Fine, Un padre a ore, la pellicola ebbe un successo clamoroso. Con oltre 440 milioni di dollari incassati si attestò in quella annata come il secondo risultato più alto al box office dietro solo a Jurassic Park. Il, diretto da Chris Columbus, maestro delle commedie per famiglie e regista tra gli altri di Harry Potter e Mamma ho perso l’aereo, fu accolto ottimamente anche dalla critica. Non a caso nel 1994 conquistò anche un Oscar ...

Advertising

SpikeItalia : “Robin Williams a volte andava in un territorio non adatto per un film del genere, ma certamente appropriato e dive… - infoitcultura : Mrs. Doubtfire, Chris Columbus ammette: c’è una versione del film vietata ai minori non accompagnati - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Robin Williams a volte andava in un territorio non adatto per un film del genere, ma certamente appropriato e diverte… - ParamountItalia : “Robin Williams a volte andava in un territorio non adatto per un film del genere, ma certamente appropriato e dive… - infoitcultura : Mrs. Doubtfire: esiste una versione vietata ai minori di 17 anni con Robin Williams che dice parolacce? -