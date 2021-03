Moviola Serie A | Roma - Napoli | Di Bello e i tre episodi da rigore

(Di lunedì 22 marzo 2021): Divede bene, nessunNon brilla ma non commette errori, in una partita che si è accesa (due mass confrontation Mancini - Osimhen risolte solo con un giallo per l'azzurro) ...

Roma Napoli 0-2: cronaca e tabellino

Roma - Napoli: Di Bello vede bene, nessun rigore Non brilla ma non commette errori, in una partita che si è accesa (due mass confrontation Mancini - Osimhen risolte solo con un giallo per l'azzurro) ...La sera, dal divano di casa, quando tutto era finito da un pezzo, laapriva il dibattito, ... E sbaglia, che deve fare? Continua a sbagliare, sui campi di Eccellenza e diA, in Prima ...Disastro domenicale in Serie A e non è il primo purtroppo perché, nonostante i mezzi tecnici a disposizione, i nostri arbitri e i loro assistenti riescono a commettere errori abbastanza evidenti ed ev ...Pairetto conferma il suo momento d’oro con una prestazione impeccabile al Bentegodi. Al 23’ errore dell’assistente Imperiale, che sbandiera un fuorigioco di Lasagna che non c’è. Al 32’ il rigore per l ...