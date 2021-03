MotoGP, Valentino Rossi e l’entusiasmo di un ragazzino. Nuova sfida a 41 anni per continuare a stupire (Di lunedì 22 marzo 2021) “Con l’anima che si pente, metà e metà, con l’aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con l’odio, l’amore. In quattro parole, io sono ancora qua…eh già“. Vasco Rossi ce la raccontava un po’ così nella sua “Eh..Già” e il riferimento a qualcun altro con quel cognome viene spontaneo. Sì, perché Valentino Rossi giunto alle 26ma stagione nel Motomondiale, a 41 anni suonati, non ne vuol proprio sapere di appendere il casco al chiodo, dando libero sfogo alla sua passione, più forte della paura del Covid e di ciò che è stato nel 2020. L’inevitabile scorrere del tempo è qualcosa con cui tutti dobbiamo fare i conti, ma il ticchettio di quell’orologio non spaventa Valentino, motivato soprattutto dai ragazzi della sua Academy che saranno anche rivali in pista nella classe regina. Gli esempi di Franco Morbidelli ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) “Con l’anima che si pente, metà e metà, con l’aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con l’odio, l’amore. In quattro parole, io sono ancora qua…eh già“. Vascoce la raccontava un po’ così nella sua “Eh..Già” e il riferimento a qualcun altro con quel cognome viene spontaneo. Sì, perchégiunto alle 26ma stagione nel Motomondiale, a 41suonati, non ne vuol proprio sapere di appendere il casco al chiodo, dando libero sfogo alla sua passione, più forte della paura del Covid e di ciò che è stato nel 2020. L’inevitabile scorrere del tempo è qualcosa con cui tutti dobbiamo fare i conti, ma il ticchettio di quell’orologio non spaventa, motivato soprattutto dai ragazzi della sua Academy che saranno anche rivali in pista nella classe regina. Gli esempi di Franco Morbidelli ...

