Motogp: Marquez salta il rientro in Qatar. Ecco come sta (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente da fare. Il pilota della Honda Marc Marquez salterà la prima prova del Motomondiale 2021 della Motogp in programma domenica prossima in Qatar . Il campione spagnolo, assente dalle gare da 8 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente da fare. Il pilota della Honda Marcsalterà la prima prova del Motomondiale 2021 dellain programma domenica prossima in. Il campione spagnolo, assente dalle gare da 8 ...

