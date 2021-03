MotoGP, Marquez salta il GP del Qatar: “Recupero ok, ma meglio non rischiare” (Di lunedì 22 marzo 2021) I test a Barcellona e a Portimao avevano illuso tutti, facendo credere a un rapido rientro. Invece Marc Marquez rimane ancora fermo ai box. L'infortunio rimediato un anno fa a Jerez de la Frontera non è ancora del tutto alle spalle. Così lo spagnolo della Honda dovrà rimandare il suo ritorno in sella e le chance di vittoria nel Mondiale 2021 sembrano già destinate ad affievolirsi.PRUDENZALa Honda ha reso nota la situazione con un comunicato stampa: "Nella visita effettuata sul pilota spagnolo dall'equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, a 15 settimane dall'intervento all'omero destro, è stata confermata una buona risposta clinica dopo l'intensificazione della formazione. Tuttavia, considerando il tempo di evoluzione e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) I test a Barcellona e a Portimao avevano illuso tutti, facendo credere a un rapido rientro. Invece Marcrimane ancora fermo ai box. L'infortunio rimediato un anno fa a Jerez de la Frontera non è ancora del tutto alle spalle. Così lo spagnolo della Honda dovrà rimandare il suo ritorno in sella e le chance di vittoria nel Mondiale 2021 sembrano già destinate ad affievolirsi.PRUDENZALa Honda ha reso nota la situazione con un comunicato stampa: "Nella visita effettuata sul pilota spagnolo dall'equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, a 15 settimane dall'intervento all'omero destro, è stata confermata una buona risposta clinica dopo l'intensificazione della formazione. Tuttavia, considerando il tempo di evoluzione e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i ...

