MotoGP, Marc Marquez salterà l'esordio mondiale in Qatar Si spegne tutto l'ottimismo che aleggiava attorno a un possibile rientro di Marc Marquez in vista della gara inaugurale in Qatar. Il Cabroncito, nonostante l'ok dei medici ricevuto qualche giorno fa, salterà il primo Gran Premio valevole per il mondiale 2021 di MotoGP. I dottori tuttavia hanno fatto un dietro-front nelle ultime ore, come testimoniato all'interno di una nota sul sito ufficiale della Honda: bisogna agire prudentemente e non bisogna accelerare il ritorno di Marquez dopo un lungo periodo di inattività, ciò al fine di non mettere nuovamente a repentaglio il braccio. Marquez si sottoporrà a ulteriori accertamenti lunedì 12 aprile.

