MotoGp, Marc Marquez salterà la prima gara della stagione in Qatar: stop dei medici dopo i test (Di lunedì 22 marzo 2021) dopo una intera stagione trascorsa lontana dai circuiti della MotoGp Marc Marquez salterà anche la prima gara di campionato in Qatar, in programma domenica 28 marzo. La Honda in queste ore ha pubblicato una nota ufficiale in cui evidenzia i miglioramenti del campione del mondo: “Nella revisione effettuata sul corridore spagnolo dall’equipe medica una buona risposta clinica è stata riscontrata dopo l’intensificazione della sua formazione. Tuttavia, considerando il periodo di tempo e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i medici ritengono prudente e necessario non accelerare il rientro in pista”. Una posizione prudente rispetto a quella che ha preceduto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021)una interatrascorsa lontana dai circuitianche ladi campionato in, in programma domenica 28 marzo. La Honda in queste ore ha pubblicato una nota ufficiale in cui evidenzia i miglioramenti del campione del mondo: “Nella revisione effettuata sul corridore spagnolo dall’equipe medica una buona risposta clinica è stata riscontratal’intensificazionesua formazione. Tuttavia, considerando il periodo di tempo e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, iritengono prudente e necessario non accelerare il rientro in pista”. Una posizione prudente rispetto a quella che ha preceduto ...

