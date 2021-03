Motogp, Lorenzo al veleno: “Potevo far ritirare Rossi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa sarebbe successo se nel 2012 Jorge Lorenzo avesse deciso di impedire il ritorno in Yamaha di Valentino Rossi: lo rivela lo spagnolo a El Mundo Strade che si incrociano e destini segnati da momenti: che Jorge Lorenzo e Valentino Rossi non si fossero mai amati è una verità ben acclarata, ma che lo spagnolo fosse stato a un passo dal “terminare” la carriera del Dottore non ne era a conoscenza nessuno. Sulle pagine di El Mundo, il pilota spagnolo ritiratosi nel 2019 ha ammesso di aver pensato di inserire una speciale clausola anti-Rossi nel suo nuovo contratto dell’epoca. “Valentino ha sempre detto che, nel 2012, dopo l’avventura in Ducati, era stato vicino al ritiro. A quel tempo stavo per vincere il mio secondo titolo in Motogp ed ero la punta di diamante della Yamaha. Mi ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa sarebbe successo se nel 2012 Jorgeavesse deciso di impedire il ritorno in Yamaha di Valentino: lo rivela lo spagnolo a El Mundo Strade che si incrociano e destini segnati da momenti: che Jorgee Valentinonon si fossero mai amati è una verità ben acclarata, ma che lo spagnolo fosse stato a un passo dal “terminare” la carriera del Dottore non ne era a conoscenza nessuno. Sulle pagine di El Mundo, il pilota spagnolo ritiratosi nel 2019 ha ammesso di aver pensato di inserire una speciale clausola anti-nel suo nuovo contratto dell’epoca. “Valentino ha sempre detto che, nel 2012, dopo l’avventura in Ducati, era stato vicino al ritiro. A quel tempo stavo per vincere il mio secondo titolo ined ero la punta di diamante della Yamaha. Mi ...

