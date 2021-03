MotoGP, GP Qatar 2021: Marc Marquez nella lista degli intervistati. Un indizio del ritorno dello spagnolo a Losail? (Di lunedì 22 marzo 2021) Marc Marquez ci sarà? Se lo chiedono in tanti. Il Circus delle due-ruote sta per andare in scena a Losail (Qatar), sede del primo round del Mondiale 2021 di MotoGP, e l’asso nativo di Cervera potrebbe essere tra i presenti. Un’impressione rafforzata, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dall’inserimento del nome di Marquez nell’elenco degli intervistati del weekend. nella tabella, in corrispondenza del giorno 26 marzo, c’è il nominativo dell’otto volte iridato. Non si sa se questa sia stata una svista e quindi il campione della Honda compaia di default, tuttavia questo è un altro elemento che porta a pensare che Marc possa esserci per la prima uscita stagionale. Lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021)ci sarà? Se lo chiedono in tanti. Il Circus delle due-ruote sta per andare in scena a), sede del primo round del Mondialedi, e l’asso nativo di Cervera potrebbe essere tra i presenti. Un’impressione rafforzata, secondo quanto riportato dalla GazzettaSport, dall’inserimento del nome dinell’elencodel weekend.tabella, in corrispondenza del giorno 26 marzo, c’è il nominativo dell’otto volte iridato. Non si sa se questa sia stata una svista e quindi il campione della Honda compaia di default, tuttavia questo è un altro elemento che porta a pensare chepossa esserci per la prima uscita stagionale. Lo ...

